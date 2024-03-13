Samsun Golf Kulübü ülkemizde takımımızla maçlar yaptı

KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile 9-10 Mart tarihlerinde adamızda bulunan Samsun Golf Kulübü, Esentepe’deki Korineum Golf sahasında KKTC takımı ile maç yaptı ve ortak bir turnuva gerçekleştirildi. Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ve beraberindeki 8 kişilik golf takımı, 9 Mart Cumartesi gün KKTC Takımı Kaptanı Hasan Kasapoğluları liderliğindeki takımımızla çiftli maçlar yaptı ve 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki gün 10 Mart Pazar ise Stableford formatında ortak bir turnuva gerçekleştirildi ve turnuva sonunda, Samsun Kulübünden Haydar Yüksel 41 Puan ile Birinci oldu. Yine Samsun kulübünden Serdar Çift 36 Puan ile İkinci olurken, oyuncumuz Hasan Kasapoğluları da yine 36 Puan (back nine score) ile Üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası oyunculara verilen ikramların ardından Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ile Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer birer plaket takdim ettiler ve kurulan bu ilişkiler ve dostluğun pekişmesi ve geleceğe taşınması dileğinde bulundular.

KKTC Takımı Temmuz ayında maçlar yapmak üzere Samsun’a gidecek.

