2022 KKTC Başbakanlık Kupası şampiyonu DAÜ

KKTC Başbakanlık Kupası 2022 Tenis ligi playoff finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 5-2 lik skor ile kazanan DAÜ oldu. Seçim yasakları sebebi ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel in karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa törenine katılamamısı sebebi ile KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve KKTF Yönetim Kurulu tarafından takımlara ödüller verildi.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
TEK ERKEKLER
Şevki Öksüzoğulları 6/0 – 6/3 Remzi Hıdıroğlu
Mustafa Zorba 6/0 – 6/0 Aras Çelik
TEK KADINLAR
Şevval Altuntaş 6/2 – 6/0 InnaViazova
Şengül Tilki 6/4 – 6/1 Özay Barutcu
ÇİFT ERKEKLER
Şevki Öksüzoğulları / Mustafa Zorba 0/6 – 0/6 Yalın Doğasal / Aras Çelik
ÇİFT KADINLAR
Fatma Kayol / Ayle Aksoy 6/0 – 6/0 Eda Şevket / Sevilay Barutcu
KARIŞIK ÇİFTLER
Arca Özdınak / Fatma Kayol 6/4 – 6/1 Remzi Hıdıroğlu / Özay Barutcu
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