2022 KKTC Başbakanlık Kupası şampiyonu DAÜ

KKTC Başbakanlık Kupası 2022 Tenis ligi playoff finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 5-2 lik skor ile kazanan DAÜ oldu. Seçim yasakları sebebi ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel in karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa törenine katılamamısı sebebi ile KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve KKTF Yönetim Kurulu tarafından takımlara ödüller verildi.



DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 – 2 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

TEK ERKEKLER

Şevki Öksüzoğulları 6/0 – 6/3 Remzi Hıdıroğlu

Mustafa Zorba 6/0 – 6/0 Aras Çelik

TEK KADINLAR

Şevval Altuntaş 6/2 – 6/0 InnaViazova

Şengül Tilki 6/4 – 6/1 Özay Barutcu

ÇİFT ERKEKLER

Şevki Öksüzoğulları / Mustafa Zorba 0/6 – 0/6 Yalın Doğasal / Aras Çelik

ÇİFT KADINLAR

Fatma Kayol / Ayle Aksoy 6/0 – 6/0 Eda Şevket / Sevilay Barutcu

KARIŞIK ÇİFTLER

Arca Özdınak / Fatma Kayol 6/4 – 6/1 Remzi Hıdıroğlu / Özay Barutcu

