Golden Dolphin AVM Girne Yarı Maratonu için geri sayım

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Golden Dolphin AVM ana sponsorluğunda organize edilen Girne Yarı Maratonu, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Maraton 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek.

Girne, Kordonboyu’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan maraton, yine aynı noktada tamamlanacak. 21 kilometre kategorisi sabah saat 08.00’de, 10 kilometre kategorisi 08.15’te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 10.30’da başlayacak.

DERECELERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Türkiye’den sekiz profesyonel sporcunun yanı sıra yurt dışından da sporcuların ilgi gösterdiği maratonun 21 ve 10 kilometre kategorilerinde genel klasmanda dereceye girecek olan isimlere para ödülü verilecek. World Athletics tarafından onaylı parkurda yapılacak maratonda ayrıca Türkiye’de daha önce 400 metre engelli rekorunu kıran, Survivor’da yarışan NagihanKaradere de maratonun halk koşusu bölümünde yer alarak katılımcıların heyecanını paylaşacak.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU’NDAN ÜST DÜZEY KATILIM

Maratonun bir diğer önemi ise KKTC Atletizm Federasyonu tarafından davet edilen Türkiye Atletizm Federasyonu’nun üst düzey katılım gösterecek olması. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Asbaşkan Arif Alpkılıç ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı Halil Oğuz da maraton için adaya gelecek olan isimler. İki federasyon arasında ayrıca yapılacak temaslarda hem maratonun gözlemi yapılacak, hem de Kıbrıs atletizmi de değerlendirilecek.

