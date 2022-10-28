2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi iki grup da toplam 6 takımın mücadele edeceği Lefkoşa Şehir Kulübü, Pakan Spor Kulübü derneği, Gönyeli Tenis Kulübü, Özev Spor Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün 2 takımından oluşuyor.

A GRUBU

1 Lefkoşa Şehir Kulübü

2 Pakan Spor Kulübü Derneği

3 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz Takım)

B GRUBU

1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Lacivert Takım)

2 Gönyeli Tenis Kulübü

3 ÖZEV Spor Kulübü

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Liginde ilk gün oynanan A ve B grup karşılaşmaları ve sonuçları şöyle;

Lefkoşa Şehir Kulübü 5-0 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (beyaz takım)

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Lacivert Takım) 5-0 ÖZEV Spor Kulübü

