2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi iki grup da toplam 6 takımın mücadele edeceği Lefkoşa Şehir Kulübü, Pakan Spor Kulübü derneği, Gönyeli Tenis Kulübü, Özev Spor Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün 2 takımından oluşuyor.
A GRUBU
1 Lefkoşa Şehir Kulübü
2 Pakan Spor Kulübü Derneği
3 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz Takım)
B GRUBU
1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Lacivert Takım)
2 Gönyeli Tenis Kulübü
3 ÖZEV Spor Kulübü
KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Liginde ilk gün oynanan A ve B grup karşılaşmaları ve sonuçları şöyle;
Lefkoşa Şehir Kulübü 5-0 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (beyaz takım)
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Lacivert Takım) 5-0 ÖZEV Spor Kulübü
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