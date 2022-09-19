10 yaş kategorilerinde şampiyonlar belirlendi

Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen turnuvalarda 10 yaş erkelerde Baran Başaran ve Deniz Varoğlu, 10 yaş kızlarda ise Beren Başaran şampiyon oldular

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde son maçlara doğru ilerleniyor.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen maçlarda 10 yaş erkelerde Baran Başaran ve Deniz Varoğlu, 10 yaş kızlarda ise Beren Başaran şampiyon oldular. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



10 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

Deniz Varoğlu – Osman Aren Başaran 4-1 5-3

Poyraz Vural - Yalın Yurtsever 0-4 1-4

Said Zeki Avcı – Erdal Arabacıoğlu 2-4 0-4

Baran Başaran – Emre Aleks Kural 4-0 4-1



10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu 4-1 4-2

Deniz Varoğlu - Yalın Yurtsever 4-2 2-4 10-3



10 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

Larin Vural – Deniz Abdullahoğlu 0-4 4-2 1-10

İrem Özen – Beren Başaran 4-1 4-5



10 YAŞ KIZLAR FİNAL

Deniz Abdullahoğlu – Beren Başaran 1-4 4-0 7-10



14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

Girne Umut Yerebakan – Sahil Ece Yerebakan 1-6 2-6

Özgül Şah – Hayat Çakmak 6-3 6-4



14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

Akay Ali Sağkanat – Konstantin Kan 6-2 6-4

Enver Ada Gençel – Bora Erin 3-6 4-6



