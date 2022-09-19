Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmandaBrentford'u 3-0 mağlup etti.

Arsenal forması giyen 15 yaşındaki EthanNwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu. 15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott'a ait ''en genç oyuncu'' unvanını Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek eline geçirdi.

Son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Wolverhampton'u 3-0 yendi. Tottenham ise konuk ettiği Leicester City'i 6-2 mağlup etti.

Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Premier Lig'in 7. haftası sonunda 18 puana ulaşan Arsenal'ı, 17'er puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmandaAtletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-0 mağlup etti.Barcelona'da ilk sezonunu geçirmesine rağmen La Liga'da gol krallığında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Lewandowski, 6 haftada 8 kez rakip ağları havalandırdı.

La Liga'da 6'ta 6 yapan Real Madrid 18 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor. Atletico Madrid ise 10 puanla yedinci sırada kaldı.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Napoli, Milan'ı deplasmanda 2-1 yendi. Napoli, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Milan’ı deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla, Napoli, puanını 17 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Milan ise bu sezonki ilk yenilgisini kendi seyircisi önünde aldı. Kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 14 puanla 5. sırada yer aldı.

Atalanta, Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika mücadele ederken, 76. dakikada sarı kart gördü.

Atalanta, bu galibiyetin ardından 16 puan ile ligde ikinci sırada bulunuyor.

Juventus, deplasmandaMonza'ya 1-0 yenildi. Böylece, Juventus bu sezonki ilk yenilgisini Monzadeplasmanında aldı. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da 10 puanla 8. basamakta kaldı.

Diğer yandan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda MedipolBaşakşehir ile aynı grupta yer alan Fiorentina da Serie A'da bu hafta evinde Hellas Verona'yı 2-0 yendi. Lazio da deplasmandaCremonese'yi 4-0 mağlup etti.

Inter, deplasmandaUdinese'ye 3-1 yenildi. Müsabakadaki gol perdesini kapatan gol ise Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan'dan geldi. Arslan, 90+3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarttı ve 3. sırada yer aldı. Inter ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

Serie A'nın 7. haftasında, 17 puanlı takımlardan averaj farkıyla Napoli lider, Atalanta ikinci, 16 puanlı Udinese üçüncü sırada bulunuyor.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında namağlup Union Berlin, Wolfsburg'u 2-0 yendi. Puanını 17'ye yükselten Union Berlin liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligdeki son üç maçından beraberlikle ayrılan son şampiyon Bayern Münih, deplasmandaAugsburg'a 1-0 yenildi. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'den kiraladığı MergimBerisha'nın 59. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih'in en az bir gol attığı 87 maçlık Bundesliga rekoru serisi de sona erdi.

"RuhrDerbisi"ndeSchalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund, 79. dakikada YoussoufaMoukoko'nun golüyle üç puana uzandı. Karşılaşmanın 32. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Dortmundlu MarcoReus, sahayı sedyeyle terk etti.

7 haftası tamamlanan ligde, 17 puanlı lider Union Berlin'i, 15 puanla Borussia Dortmund ve 14 puanla Freiburg takip ederken son şampiyon Bayern Münih, 12 puanda kaldı.

LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Olimpik Marsilya ise konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder, 73. dakikada oyuna girdi.

Haftaya averajla lider başlayan namağlup PSG, puanını 22'ye yükselterek en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 2 puana çıkardı.



