banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi

banner953

İçerik oluşturucuların oyundan, dünya turuna kadar aklınıza gelebilecek her türlü içerik ürettiği YouTube, İş Ortağı Programı kapsamında para kazanmak için şartlarda iyileştirmeye gidiyor. Peki YouTube'da para kazanmak için kaç aboneye sahip olmamız gerek? YouTube'da para kazanma şartları neler? İşte detaylar...

banner825
YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi
banner931

YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak - 1
YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.

YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak - 2

ESKİ KOŞULLAR

YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:

  • En az 1000 aboneye sahip olmak
  • Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.
YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak - 3

YENİ KOŞULLAR

Techcrunch'ın haberine göre, içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:
 

  • 500 Aboneye sahip olmak
  • Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme
  • Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi
YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak - 4

KOŞULLARI SAĞLAYANLAR BAŞVURABİLİR

İçerik üreticiler eğer yeni koşulları karşılarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilecekler.



YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak - 5

BAZI ÜLKELERDE UYGULANDI

YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gireceği tahmin ediliyor. 

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.