Yapay zeka 6 kişiyi suçsuz yere gözaltına aldırdı

ABD'de polis yapay zekalı yüz tanıma araçlarına güvenerek gözaltı yaptı. Yapay zekanın polisi yanlış yere gözaltına almaya sevk ettiği kişilerin tamamının siyah olduğu aktarıldı.
Halihazırda yetkililere dava açmaya hazırlanan Woodruff, şubat ayında çocuklarını okula göndereceği bir gün kapıya gelen Detroit polisi tarafından evinden alındığını söyledi.
New York Times'a konuşan Woodruff, gözaltı sırasında hırsızlık ve araba çalmakla suçlandığını, hamileliğinin son döneminde olduğu için karakolda sancılandığını ama nezarette birkaç saat beklemek zorunda kaldığını ifade etti.
ABD'de polis, son dönemde aralarında 8 aylık hamile Porcha Woodruff'un da olduğu 6 kişiyi yapay zeka kullanarak haksız yere gözaltına aldı.
ABD'de polis yapay zekalı yüz tanıma araçlarına güvenerek gözaltı yaptı. Yapay zekanın polisi yanlış yere gözaltına almaya sevk ettiği kişilerin tamamının siyah olduğu aktarıldı.