Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek

Açıklama, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Murat Zyazikov’a dayandırıldı. Murat Zyazikov, kararı, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Rusya vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla aldıklarını bildirdi.
Haberde, bu adımın Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret edilirken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiği kaydedildi.
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