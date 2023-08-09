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Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek

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Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğinin, çok yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

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Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
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Açıklama, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Murat Zyazikov’a dayandırıldı. Murat Zyazikov, kararı, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Rusya vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla aldıklarını bildirdi.
Haberde, bu adımın Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret edilirken, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiği kaydedildi.
 
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