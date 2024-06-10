Telsim’in üçüncü Dijital Deneyim Merkezi Girne’de hayata geçti

Dijital Mağazacılık anlayışıyla hayata geçen Dijital Deneyim Merkezi, gelişmiş teknolojisi ve altyapısıyla birlikte Telsim’in mağazalarında hayat buluyor.Her konuda en iyisini yapmayı hedefleyen Telsim, Kuzey Kıbrıs’ın üçüncü Dijital Deneyim Merkezi’ni, Girne Karaoğlanoğlu’nda müşterileriyle buluşturdu.Karaoğlanoğlu Shop açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Vodafone Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Telsim Teknoloji ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak, Telsim Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan ile birçok bürokrat ve iş insanı yer aldı.Telsim ailesini ve yatırımcısı Kaan Soykır’ı başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dijital Dönüşüm Merkezi’nin KKTC için hayırlı olmasını temenni etti.Tatar, “Vodafone uluslararası bir markadır ve tüm dünyada olan Dijital Deneyim Merkezi konsep anyaşının KKTC’de de yer bulması fevkalede olumlu ve sevindirici bir gelişmedir. Bu güzel gelişmede emeği geçenleri ve imza atanları yürekten kutluyorum.” dediDijital Deneyim Merkezlerinde halkımıza çok güzel hizmetler verileceğini düşünüyorum deyen Tatar, “Dijital Dönüşüm ve teknolojideki olağanüstü değişimlerle KKTC halkını bu fırsatlarla buluşturabilmek ülkemizin bir zenginliğidir. Dolayısıyle üçüncü mağazamız açıldı ve umarız ki giderek teknolojik mağaza anlayışı ülkemizde hızla artacaktır. KKTC genelinde aynı anlayışla bu hizmetlerin verilmesi ülkemizdeki Dijital Dönüşüm gayretlerine de hizmet edecektir.” dedi.Tatar, “Vodafone gibi global bir şirketin KKTC devletine güveninden dolayı ve KKTC’nin geleceğe olan inançlarını sağladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin altına imzalarını atan tüm Telsim ekibini, yatırımcımızı ve tüm mağaza çalışanlarını KKTC adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarak yürekten kutluyorum.” dedi.Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Kuzey Kıbrsı’ı dijital dönüşümün öncüsü yapmanın en önemli vizyonları olduğunu aktardı.Tüz, “2 sene önce Kıbrıs’a, bu görev için ilk geldiğimde kendimizi bir anda 4.5G geçiş döneminde bulmuştuk. O zamanlar, yani Super 4.5G’ye geçiş döneminde tüm ekibimizin tek bir motivasyonu vardı: “Vodafone’un küresel deneyimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşımak”. Biz burada Kuzey Kıbrıs’ın ilk GSM operatörü olmanın yanı sıra, dünyanın en büyük GSM markasının da adını taşıyoruz.” dedi.Bunun yanında ülkemizin dijital dönüşümünün öncüsü olmak da bizim en önemli vizyonlarımız arasındadır deyen Tüz, “Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm projeleri hep bu vizyonla değerlendirdik. Bu vizyonla, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanındaki Shoplarımızı yenilemeye ve dünyadaki teknolojileri ülkemizle buluşturmaya devam ediyoruz. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.Girne’nin ilk Dijital Deneyim Merkezi’ni hayata geçiriyoruz deyen Tüz, “Vodafone’un dünyada uygulamaya başladığı Dijital Mağazacılık anlayışını birebir yansıttığımız Dijital Deneyim Merkezlerimizin bir yenisini Girne’de hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, böyle anlamlı ve özel günde heyecanlarını paylaşan, yanlarında olan tüm katılımcılara teşekkürlerini ve saygılarını iletti.Telsim Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Akdeniz’in en değerli turizm bölgelerinden biri olan Girne için Dijital Deneyim Merkezi’nin önemine vurgu yaptı.Gezen, “Kuzey Kıbrıs’ın incisi, turizmin merkezi, Kıbrıs’ta yaşayan hemen hemen herkesin en sevdiği şehir kuşkusuz ki Girne’dir. Burası hem lokal müşterilerimizin hem öğrencilerimizin hem de farklı amaçlarla ülkemizde misafir ettiğimiz turistlerin yoğun olduğu özel bir bölge. Popülasyonun çeşitliliği, bizim gibi öncü olma misyonuna sahip markaları, hizmetlerini çeşitlendirmeye ve mükemmelleştirmeye teşvik ediyor. Bugün burada açılışını yaptığımız Dijital Deneyim Merkezi’miz, tam da bu amaçla hizmet verecek bir nokta.” dedi. Gezen, “Akdeniz’in en değerli turizm destinasyonlarından biri olan ülkemizde, yurtdışında kaliteli GSM ve oldukça hızlı internet hizmeti tecrübesi yaşamış yüzbinlerce misafir bulunuyor. Tamamıyla yenilediğimiz alt yapımızla kesintisiz ve süper hızlı hale getirdiğimiz internet hizmetimizin de önemli orandaki kullanıcısı bu misafirlerimiz aynı zamanda. Karaoğlanoğlu Dijital Deneyim Merkezi’miz de tüm Telsim Shoplarımızda olduğu gibi kaliteli hizmet ve dijital dönüşüm hedefiyle çalışmanın yanı sıra, bizi ülkemizdeki bu farklı kitlelerle buluşturacak çok önemli bir merkez olacak.” dedi.Telsim Bireysel İş Birimindne Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, konuşmasına son verirken, mağazanın yenilenmesinde emeği çok büyük olan ekiplere, yatırımcısı Kaan beye, tüm mağaza çalışanlarına ve açılışta onları yanlız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.Karaoğlanoğlu Shop Yatırımcısı Kaan Soykır, uzun bir süredir iş ortaklığını sürdürdüğü Telsim ailesiyle yepyeni bir sayfa açmanın mutluluğu içerisinde olduğunu aktardı.Soykır, “Değerli vaktinizi ayırıp heyecanımızı paylaşmak adına bizimle bir arada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün, uzun bir süredir iş ortaklığımızı sürdürdüğümüz Telsim ile yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Kuzey Kıbrıs’a Dijital Deneyim Merkezi anlayışını yaymak ve dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmek için bir adım atıyoruz. Vodafone gibi global bir şirketin iş ortağı olmanın gururu ile ülkemize global bir konsepti taşımanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.Soykır, “Sinan Bey’in de söz ettiği gibi, Girne çok farklı kitlelerin bir arada yaşadığı önemli bir turizm merkezi. Verdiğimiz hizmetin kalitesi, bir turistin ülkemize yönelik bakış açısını kökünden değiştirecektir belki de. Ambargolar altında yaşayan bir ülkede bir dünya devinin kendi adıyla, Vodafone Mobile Operations adıyla hizmet vermesi bile ülkemizin tanıtımı için oldukça önemli. Bunun yanına bir de üstün hizmet kalitemizi ekleyince, ülkemiz için önemli bir temsiliyet sağlamış olacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.Soykır, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada her gün mağazasını açarken, bu vizyon ve inançla işe başlayacağını aktardı.Konuşmasına son vermeden önce, mağazanın yenilenme sürecinde desteklerini esirgemeyen Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen olmak üzere tüm Telsim ailesine teşekkürlerini ileten Soykır, “Birlikte yepyeni bir yolculuğa çıktığımız çalışma arkadaşlarıma, bana desteklerini asla esirgemeyen aileme ve dostlarıma da iyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz demek istiyorum. Hepinize katılımızından dolayı tekrardan teşekkür ederim.” dedi.