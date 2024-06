MOE Açık Hava Sahnesi sanatın hizmetinde

“İçinde Hayat Var” sloganıyla ülkeye kazandırılan dünyadaki benzerlerinin ötesinde MOE Açık Hava Sahnesi sanatsal ve kültürel alanda dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Bugüne kadar küresel birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atan İstanbul merkezli Master Of Experience ve Fabric House kuruluşları ile işbirliği yaparak Kültür Sanat Kıbrıs oluşumunun hayata geçirilmesine öncülük eden Dr. Enver Haskasap oluşumun ilk ve en kapsamlı projesi olan MOE Açık Hava Sahnesi’nin oluşumuna önemli katkı koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs Alanı içinde yer alan ve dünyadaki benzerlerinin çok ötesinde çağdaş konsept ve donanımlarla ülke sanatseverlerinin hizmetine sunulan 4 bin izleyici kapasiteli MOE Açık Hava Sahnesi’ne ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.

14 Haziran’da “ BKM Çok Güzel Hareketler 2 ” canlı performansı ile başlayıp 24 Eylül’de Cem Yılmaz stand up ile tamamlanacak alanında en iyilerinin yer aldığı toplam 17 muhteşem organizasyona ev sahipliği yapacak MOE Açık Hava Sahnesi’nin YDÜ Kampüs Dorana Residance 9. Kat da yapılan tanıtım toplantısına önemli bir temsiliyet için halen yurt dışında bulunan Dr. Enver Haskasap’I temsilen çalışma arkadaşı Mustafa Akpolat ve Master of Experience ve Fabric House Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Yakuboğlu katıldılar.

Kültür Sanat Kıbrıs’ın (KSK) hayata geçirilmesine ve öncelikli hedeflere ilişkin bilgileri ilişkin basınla paylaşan Mustafa Akpolat, kültür sanat alanında dünyadaki seçkin örnekleri yeni girişimleri farklı akımları Kıbrıs’taki sanatseverlere sunmayı, Ada’nın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı hedefleyen KSK’nın Kıbrıs’ı küresel kültür sanat platformunun önemli bir oyuncusu haline getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Akpolat devamla şunları söyledi;

“ KSK'nın gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetleri arasında Kıbrıs ve yurtdışında düzenlenen konserler, festivaller, bienaller ve diğer etkinlikler bulunmaktadır. KSK ayrıca, geleneksel sanat ve kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir. KSK, adanın kültür-sanat üretiminde etkin rol oynamayı ve kültür politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmayı da öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamda, Kıbrıs'ın kültürel ve sanatsal yaşamını daha da zenginleştirerek, adayı uluslararası alanda tanınan bir kültür merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir Bu hedefle, ilk adım olarak Kültür Sanat Kıbrıs (KSK) www.kskbilet.org sitesini hayata geçirmiştir. Bu site, hem KSK'nın kendi düzenlediği etkinliklerin duyurularını, rezervasyonlarını ve bilet satışını yapmayı amaçlarken hem de adadaki diğer kültür ve sanat oluşumlarının bilinirliklerini artırmayı kendisine görev edinmiştir. KSKBilet, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin tek bir platformda toplanarak sanatseverlere sunulmasını sağlamaktadır. Bu sayede, kullanıcılar konserler, festivaller, bienaller ve diğer sanatsal etkinlikler hakkında bilgi alabilir ve biletlerini kolayca temin edebilirler. Ayrıca, KSKBilet aracılığıyla adadaki diğer kültürel kuruluşlar da kendi etkinliklerini duyurma, rezervasyon alabilme ve bilet satışlarını gerçekleştirme imkanı bulabilecek, böylece Kıbrıs'ta kültürel hayatın daha geniş kitlelere ulaşması sağlanabilecektir. Bu platform, KSK'nın misyonunu desteklerken, Kıbrıs'taki kültürel zenginliğin tanıtılması ve uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir. KSKBilet sayesinde, Kıbrıs'taki sanatsal ve kültürel etkinliklerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması ve bu etkinliklere katılımın artırılması hedeflenmektedir.”

“ İÇİNDE HAYAT VAR ”

Toplantıda söz alan Türkiye ve Kıbrıs’ta ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonlarının deneyimli ismi Master of Experience ve Fabric House Ynt.Krl.Üys Tufan Yakuboğlu başarıyla sonuçlandırılan yatırımlar ve organizasyonlara ilişkin teknik detayları aktardı. Yakuboğlu “İçinde Hayat Var” sloganı ile hayata geçirilen MOE Açık Hava Sahnesi’nin bu yaz boyunca Ada’nın sosyal ve kültürel yaşamına muhteşem organizasyonlarla dokunacağına işaret ederken 4 bin kapasiteli muhteşem ses ve ışık düzenine sahip MOE Açık Hava Sahnesinde 14 Haziran 24 Eylül 2024 arasında yer alacak organizasyonları şöyle sıraladı;

“ 14 Haziran ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

21 Haziran CAN YILMAZ-ZAFER AKGÖZ /BURADA OLAN BURADA KALIR

22 Haziran MOR VE ÖTESİ Konseri

05 Temmuz ALİ CONGUN

06 Temmuz KÖFN Konseri

13 Temmuz FATMA TURGUT Konseri

19 Temmuz DOĞU DEMİRKOL

24-26 Temmuz JİMNASTİK YARIŞMALARI

27 Temmuz EMRE AYDIN

03 Ağustos YAŞLI AMCA

09 Ağustos TAHSİN HASOĞLU

10 Ağustos ADAMLAR

16 Ağustos BATURAY ÖZDEMİR

06 Eylül TOLGA ÇEVİK Tolkshow

07 Eylül UZİ

20 Eylül GÜLDÜR GÜLDÜR Show

24 Eylül CEM YILMAZ”

MOE FASTİVAL ALANI

Toplantıda verilen bilgiye göre MOE AÇIK HAVA SAHNESİ yanında MOE FESTİVAL ALANI'NIN hayata geçirildiğini burada kadın emekçilerin değerli el emeklerinin sergileneceğini, dans ve sirk gösterileri yanısıra çocuklar içim eğlenceli oyunlar, Drone Eğitim ve Gösteri Pisti, Maker Lab-yeni yetenekler için mini sahne yer alacak.