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Primenet “Yılın En Başarılı İnternet Servis Sağlayıcısı” Seçildi

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Primenet “Yılın En Başarılı İnternet Servis Sağlayıcısı” Seçildi
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KKTC Tüketiciler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde, Primenet “Yılın En Başarılı İnternet Servis Sağlayıcısı” ödülüne layık görüldü.

KKTC Tüketiciler Derneği ödülleri sahipleri buldu.

KKTC Tüketiciler Derneği tarafından 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle  Lefkoşa AKM’de düzenlenen ödül töreninde, yılın en başarılı kişi, kurum ve kuruluşlarına çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Primenet, “Yılın En Başarılı İnternet Servis Sağlayıcısı” ödülüne layık görüldü.

Primenet Genel Müdürü Serhat Omaçoğlu, ödülünü Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun elinden aldı.

Omaçoğlu: Teknoloji Yatırımlarımız Sürecek

Omaçoğlu, törenin ardından Kıbrıs Raporu’na yaptığı açıklamada, bu ödülün kendileri için çok önemli olduğunu ve tüketiciler tarafından takdir edilmenin gurur verici olduğunu söyledi.

“Bu ödül, abonelerimize yüksek kaliteli ve kesintisiz internet hizmeti sunmak için göstermiş olduğumuz insan odaklı hizmet anlayışımızın önemli bir göstergesi niteliği taşıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bizlere güvenen tüm abonelerimize teşekkür ederiz.”

Omaçoğlu, Primenet’in KKTC’de internet erişimini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için yatırımlarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Törende, yılın en başarılı kişi, kurum ve kuruluşlarına çeşitli kategorilerde ödüller verildi.
 


 


 
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