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Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta günün sonuçları
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SÜPER LİG
DÜN
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 4 – 2
Mağusa T.Gücü-T.H.Dumlupınar: 2 – 1
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Cihangir: 0 – 1
Yenicami-Lefke: 1 – 3
Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 2 – 1
Pera L.G.Birliği-Karşıyaka: 2 – 3
17 MART 2024, PAZAR
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-T.Ocağı (Hakan Ünal)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)
 
1.LİG
BUGÜN
M.H.Yılmazköy-Hamitköy: 0 – 1
Yalova-Baf Ü.Yurdu: 2 – 0
D.C.Çanakkale-M.Değirmenlik: 2 –4
Esentepe-Lapta: 1 – 0
Gönyeli-Ozanköy: 5 – 5
17 MART 2024, PAZAR
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Düzkaya (Burak Mandıralı)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Ü.Maraş (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Geçitkale (İsmail Ercan)
 
 
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