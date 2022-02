Near East Technology yazılım ve mobil uygulamalarında hedef büyüttü

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Near East Technology, güçlü kurumsal yapısı ve üst seviye kalite anlayışıyla verdiği teknolojik hizmet ile kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda uygun çözümler üreterek, sektörlerinde farklılık yaratmalarına olanak veren güvenilir ürünler ve sistemler geliştiriyor.

Farklı platformlar üzerindeki deneyimli ve uzman ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel yazılım ve uygulamalar sunan Near East Technology, danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de ayrıca sağlamaktadır.

Near East Technology, kuruluşunu takip eden yıllar içerisinde, global ürün ve hizmet yelpazesi genişlemesi sonucu kendi yapısınıda buna paralel genışleterek sektörel çözümler konusunda da uzmanlaşma yoluna gitmiştir.

Near East Technology Yazılım Geliştirme Müdürü Raif Usal verilen hizmetlere ilişkin; “Teknolojinin, her bir bireyi ile birlikte toplumu ve barındırdığı tüm faaliyet kollarını yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Ürün ve çözümlerimizi, kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri altyapılarını otomasyona dayalı, akıllı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmelerini olası kılmak için tasarlıyoruz “ dedi. İşletmelerin Operasyonel İhtiyaçlarına Yönelik İş Çözümleri İş Süreçleri Yönetimi, B2B sistemleri, ve Merkezi Raporlama alanlarına yönelik operasyonel ihtiyaçları karşılayan iş çözümleri üretirken, bir yandan da hazırlanan raporlama sistemleri ile yöneticilere karar aşamalarında destek olan Near East Technology, sundukları çözümlerle kurum ve kuruluşların gelir/gider, stok takibi, personel takibi, e-dönüşüm, hızlı satış, web tabanlı e-ticaret çözümleri ve entegrasyonu yanı sıra, iş takibini ve yönetimini sağlayan programları ile işletmelerin detaylı iş raporları, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv) ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştiriyor.



Usal, bu yazılımlar ile işletmelerin bir uygulama üzerinden entegre şekilde işletmelerini yönetmelerinin ayrıcalığını yaşadıklarını belirtirken özel ve kamu kurumları, finans, sağlık, sigorta, turizm, hizmet ve endüstri sektörlerinde yer alan müşterileri için ürün ve hizmetler sunduklarını her sektöre ihtiyacına göre ve teknolojik gelişime ayak uydurabilmeleri için gerekli yazılımsal desteği verdiklerini belirtti. Web Tabanlı Uygulamalar Near East Technology’nin elektronik ortamda kurum içi talep gönderimi, yönetimi, raporlaması, birimler arası talep takip ve izleme amaçlı yazılmış web tabanlı bir uygulaması olan Tick (Compass Ticket System) ile işletmelerin birimler arası hizmet isteklerine zamanında yanıt vermelerine yardımcı olan kapsamlı bir servis masası işlevselliği sunuluyor.

Web tabanlı İnsan Kaynakları yönetim uygulaması Harmony ile işletme personeli kayıtlarının tutulması, eğitim, yetenek, kıdem, izin, performans ve ücret bilgilerinin izlenmesi ve yönetimi, bu bilgilerden üretilen raporlar ve analizler ile personelin daha verimli ve etkin yönetilmesi sağlanıyor.

Kurumsal firmaların kendi iç yönetimsel işlerini daha düzenli halde yürütebilmeleri, personeliyle daha hızlı iletişim ve bilgi paylaşımı sağlayabilmeleri adına geliştirilmiş Intranet Uygulaması ise firmaya özel kullanılan uygulamalarla da entegre olarak çalışabilmekte, barındırdığı birden fazla özelliği ile kullanıcılara bilgiye erişimde hız ve pratiklik sağlamakta.

Finans ve Bankacılık sektörüne yönelik geliştirilen ATM Takip Sistemi ise; Bankaların gerek şubelerinde gerekse şube dışında (off site ATM) farklı lokasyonlarda bulunan ATM’lerinin anlık durumlarını takip eden ve herhangi bir arıza durumunda erken müdahale olanağı sağlayan web tabanlı bir uygulama.

Near East Technology Yazılım Geliştirme Müdürü Raif Usal ; “Teknolojiye paralel olarak hızla gelişen İnternet, bugün geniş kitleler tarafından kullanılan en önemli iletişim aracıdır. Üreticilerin ve perakende satış firmalarının ürünlerini pazarlayabilecekleri çok büyük ve aynı zamanda maliyeti çok düşük bir pazardır. Bu pazardan faydalanabilmek için tek gerekli olan doğru bir tasarım ile işlevsel bir web sitesine sahip olmaktır. Bu anlayışla firmaların talep ve istekleri doğrultusunda, web tabanlı programlamadan mobil uygulamalara, kurumsal kimlik çalışmaları ve grafik tasarımından dijital tasarıma kadar geniş bir yelpazede kurumsal ihtiyaçlara başarıyla çözüm üretmekteyiz” dedi.

Ayrıca İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık kişiler diledikleri zaman, diledikleri yerden, diledikleri bilgiye ulaşma imkânına sahip olduklarını belirten Usal; “İnsanlar dijital gazete, digital dergiler ve sosyal medya kanallarından haber alma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Öte yandan her geçen gün gelişen teknoloji, işletmelere hedef kitlelerine ulaşmada dijital medyayı etkin bir şekilde kullanma imkânı sunmaktadır. Geliştirdiğimiz Digital Signage Uygulaması tamamıyla web tabanlı bir uygulama olup herhangi bir ekran boyutunda, istenilen bilgi ve reklam amaçlı video veya multimedya içeriklerini internet veya network üzerinden tek platformdan dilediğiniz yerden yönetebilir, uygulama sayesinde ekranlarınıza ilgi çekici içerikler yansıtabilirsiniz” dedi.

Dijital reklam platformlarından biri olan Digital Signage sistemi ile içeriklerinizi hedeflediğiniz kitlelere yayınlamak geleneksel yöntemlere göre daha etkili, daha hızlı ve en önemlisi daha ekonomik. Ayrıca içerikler interaktif olduğundan dolayı kitlelere iletilen mesajlar daha anlamlı ve etkisi daha uzun süre akılda kalıcı. Firmalara Özel Danışmanlık Hizmeti Her sektördeki talep ve ihtiyaçların farklı olduğunu belirten Usal, paket program olarak ortaya sürülen yazılımların ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı durumlarda ihtiyaç analizi yapılarak müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre özel yazılımlar geliştirdiklerini ve firmalara özel proje danışmanlık hizmetleri sunduklarını, bunun için gerekli analizleri yaparak, iş akışlarını planlayıp tasarladıklarını ve çözüme kavuşturduklarını belirtirken; bu sayede performans ve verimliliğin artırılması, kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlenmesi ve kaliteden ödün vermeden, iş gücü ve maliyetlerin azaltılmasının sağlandığını dile getirdi. Geliştirilen projelere eğitim ve destek hizmetlerini de birlikte yürütmekteyiz dedi.

Genç, dinamik ve sürekli öğrenen bir organizasyon olan Near East Technology, çağdaş normları ve dünya standartlarını müşterilerine sunmak adına ürün geliştirme ve ar-ge faaliyetlerine ayrı önem vermektedir.

Bölgesinde bilişim sektörünün lider firması konumunda yer alan Near East Technology, kurulduğu günden bu yana pazardaki öncü konumunu sürdürmektedir ve dünyadaki yenilikleri takip ederek, gelişmelere bağlı olarak yıllar içerisinde yapısını pazarın gerekliliklerine göre şekillendirmiştir. Dünya Devi Çözüm Ortakları Near East Technology yazılım alanında Microsoft, SAP, IBM ve Oracle gibi güçlü çözüm ortaklarının yüksek kapasiteli teknolojilerini de kullanarak hayata geçirdikleri projelerinde müşteri memnuniyetine dayalı uzun soluklu işbirlikleri oluşturup, kurumsal müşterilerine sunduğu entegre projelerle üst seviyede hizmet kalitesi sunarak sektörün nabzını tutmaya, köklü geçmişi ile geleceği hedefleyerek; yeni teknolojilerin takipçisi olma, dünya standartlarında hizmet ve çözümler sunma ilkesiyle müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. LHA