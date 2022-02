Falyalı'nın korumaları cezaevine gönderildi

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Halil Falyalı’nın yakın korumaları olarak bilinen T.G ve H.I ise, 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan ve bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılan Ö.T.’nin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Halil Falyalı’nın yakın korumaları olarak bilinen T.G ve H.I ise, 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye ilk olarak Ö.T çıkarıldı. Mahkemede, Polis Müfettişi, Tahkikat Memuru Murat Bayram olayla ilgili bilgi vererek, süreci aktardı.

Bayram, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, M.S.’nin, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS’i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı’na gittiğini, Doğanköy’de ise durduğunun tespit edildiğini belirtti. Bayram, M.S.’ye ait mont ve ayakkabıların GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.

Bayram, zanlılar M.Ç. ve V.S.’nin ise dün mahkemeye çıkarıldıktan sonra, zanlı M.Ç.’nin polise cep telefonunu attığı yeri itiraf ettiğini anlatarak, cep telefonunun bulunarak, emare olarak alındığını ifade etti. Bayram ayrıca aynı itirafla, V.S.’nin olay sırasında kullandığı kıyafetlerin de bulunduğunu belirtti.

Bayram, olayla ilgili 300 kişinin sorgulandığını, 100’e yakın ifade temin edildiğini, 70-80 ifade daha temin edileceğini öngördüğünü söyledi.

80’e yakın kamera kaydının olduğunu söyleyen Bayram, kayıtların hepsinin olayla ilgili olmadığını, ayrıştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeni bulgular bulacaklarına inandıklarını vurgulayan Murat Bayram, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Bayram, aranan 2 şahıs daha olduğunu da kaydetti.

Türkiye’de de olayla ilgili 6 tutuklu olduğunu söyleyen Tahkikat Memuru Bayram, istişarelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Bayram, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini ifade ederek, tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatı ise, zanlının olay sırasında bir otelde kumar oynadığını savundu. Tahkikat Memuru Bayram, bu yönde tespit olmadığını söyledi. Murat Bayram, zanlıyı, 8 Şubat’ı, 9 Şubat’a bağlayan gece yarısı bir Casino’da yakaladıklarını belirtti.

Murat Bayram ayrıca, zanlının olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı olduğunu dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Öte yandan zanlı avukatı, zanlının kendisine can güvenliği olmadığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine Savcı, zanlının, KKTC’nin en güvenli yerinde tutulduğunu ifade etti.

Zanlı avukatı, zanlının kalp çarpıntısı sorunu olduğunu da belirterek, kardiyolog kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Tarafların dinlenmesi sonrasında yargıç, zanlı Ö.T.’nin tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verdi. Ayrıca avukatın talebi üzerine, zanlının devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde karar üretti.

Cinayetin ardından tutuklananlardan Y.G. ise, olayla bağlantısı bulunmadığı tespit edilerek, önceki gün serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Halil Falyalı’nın yakın korumaları olarak bilinen T.G ve H.I mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu, Tahkikat Memuru Mustafa Özmüezzin, soruşturmayla ilgili bilgi vererek, geçen süre zarfında tahkikatın tamamlandığını kaydetti.

Özmüezzin, zanlıların olay gecesi kanunsuz olarak tasarruflarında tabanca ve mermi bulundurarak, havaya ateş açtıklarına işaret ederek, zanlıların suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu dile getiren Özmüezzin, zanlıların geçmişteki sabıkalarından da söz etti.

Özmüezzin, zanlıların 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutulu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Mahkemeye itiraz yapılmaması nedeniyle yargıç, zanlıların 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine karar verdi.

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat Salı akşam saatlerinde Çatalköy’de, Falyalı’nın evine yakın bir bölgede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış ve hem KKTC’de hem de İstanbul’da tutuklamalar yapılmıştı.