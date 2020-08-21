Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Girne’ye yeni satış noktası

Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişimin yanında en yeni teknolojileri halkımızla buluşturduğu satış noktalarına bir yenisini ekledi. Technorium Yetkili Satış Noktası, Girne’nin Alsancak bölgesinde halkın hizmetine açıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine en yeni teknolojileri, ürün ve hizmetlerini sunduğu yetkili satış noktasını hizmete açtı. Fatoş Kadıoğlu tarafından Girne’nin Alsancak bölgesinde açılan Technorium ile 28 satış noktasına ulaşıldı. Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen açılışta Başbakan Ersin Tatar, Milletvekili İzlem Gürçağ, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ile üst düzey yöneticiler ile halktan çok sayıda katılımcı yer aldı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in pandemi nedeniyle geliştirdiği, Ziyaretçi Kayıt Sistemi adı verilen QR kodlu uygulama ile mağazaya gelen misafirlerin kaydının dijital ortamda tutulduğu açılışta, konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti.

Aktuğ: “Bu ekonomik şartlarda mağaza açmak cesurca bir davranış”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bu zor günlerde mağaza açmayı cesurca bir davranış olarak nitelendirerek sözlerine başladı. Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı ile bölge halkı için ellerinden geleni yapmak için söz verdiklerini söyledi. Açılışta konuşan Aktuğ sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyayı ve ekonomiyi etkileyen pandemi ile birlikte bu dönemde adım atabilmek, bunu bir de Turkcell tecrübesiyle yapmak ayrıcalıktır. İşletme sahibi arkadaşımıza başarılarla bol kazançlar diliyorum. Alsancak’ta, bu bölgede kendilerini görmekten mutluluk duyuyorum. Turkcell’e ve destek olan, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ataser: “Genç yatırımcıları destekliyoruz”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de konuşmasında Alsancak bölgesinin gelişen ve yatırım yapılan bir bölge olduğunu söyledi. Technorium satış noktasının bölgeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Ataser, kendilerinin de genç yatırımcıları desteklediklerini ve bu tarz yatırımcıların ülkemizde çoğalması gerektiğine değindi. Özel sektörün gelişmesinin önemine de vurgu yapan Ataser konuşmasını, Turkcell’e ve destek olan herkese teşekkür ederek tamamladı.



Harun Maden: “Ülkemizin, halkımızın, insanımızın, müşterimizin ve çalışanlarımızın yanındayız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden açılış etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, Turkcell’den ayrılan çalışanlarını destekleyerek mağazasını açıyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak biz her zaman ülkemizin, insanımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Bu dönem de dâhil hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız” diyen Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Birçok işyeri pandemi döneminde çalışanlarına yönelik farklı uygulamalara gitse de biz çalışanlarımızı desteklemeye devam ettik. Bu dönemde moral ve motivasyonun önemini biliyoruz. Ekonomik şartların hayatı zorlaştırdığı ve ekonominin nerdeyse durduğu bir dönemde iletişimi kesintisiz sunabilmek adına bizler her türlü zorluğa rağmen yolumuza devam ettik. Başbakanımız da bu zor yükü taşıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler iletişim sektörü içerisinde kesintisiz hizmetlerimize devam ederken, bu bölgede hizmetlerimizi daha yakından sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olmasını diliyor, katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Technorium Yetkili Satış Noktası İşletme Sahibi Fatoş Kadıoğlu da konuşmasında, yıllardır Turkcell ailesinin bir parçası olarak halka hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Esas hedeflerinin Alsancak halkına teknoloji ile iletişim anlamında hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlamak olduğunu belirten Kadıoğlu, kendisini destekleyen başta Turkcell ailesi olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, katılan herkese dijital Şanslı Çark oyunu ile birbirinden farklı hediyeler sundu.