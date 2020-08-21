Klasikler slalom yapacaklar

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan ve dereceye girenlere sürpriz hediyelerin verileceği 'Klasik Otomobil Slalom' yarışı Cumartesi gecesi gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Yaz faaliyetlerinin sonuncusunu 22 Ağustos Cumartesi gecesi, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi himayelerinde ve Cyprus Wireless Ana sponsorluğundaki 'Klasik Otomobil Slalom' yarışı ile gerçekleştiriyor.

KTKOD’un Yaz Faaliyetlerini Cyprus Wireless “Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” 2. ayak Final organizasyonu ile tamamlıyor. Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek sezonun final slalom yarışı etkinliği Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğundaki “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, yine klasik severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Yarış, saat 19:30'da başlayacak. Seyircilerin ücretsiz izleyebilecekleri sezonun son slalom yarışında yine birbirinden renkli ve güçlü klasik araçlar hünerlerini sergileyecek. Yarışmaya 25 yaşını doldurmuş, yüzden fazla klasik ve spor araç kayıt yaptırdı. 2 bin 150 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden yapılacak olan yarışın direktörlüğünü, İsmet Tufan üstenirken, DJ Dinc ise 80'ler ve 90'lar canlı müzik performansı ile gelenlere müzik keyfi yaşatacak.

Yaşar Köroğlu’nun sunumu ile başlayacak olan gece sonunda dereceye girenlere sürpriz hediyeler ve kupaları takdim edilecek. KTKOD’nin 2020 sezonunun dördüncü faaliyeti olan yarışın ardından Yaz organizasyonları tamamlanacak.

Zekai & Zekai ZES Enerji sistemleri, Oza Kahve, Penguin’ Parlour’un da katkı koyduğu yarışta, hem yarışa katılacak olan ekiplere hem de izlemeye gelen seyircilere Zekai & Zekai LTD tarafından nano maske ve Oza kahvelerinden ise 80’lerin unutulmaz aksesurarı olan ve özel tasarlanmış yaka rozetleri hediye edilecek.

Aliusta: Camiada bizden beklentiler yüksek

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Klasik Otomobil Slalom Yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek yarışmaya 25 yaşını doldurmuş, yüzden fazla klasik ve spor aracın kayıt yaptırdığını söyledi.

Derneğin Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan faaliyetlerinin ardından bu yılın beklentilerin üzerinde gerçekleşen katılımlarla üç faaliyeti geride bıraktıklarını ifade eden Aliusta, Klasik Otomobil camiasında artık çok geniş bir kesimin, slalom yarışını beklediğini söyledi. Aliusta, derneğin üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yaparak, yine ses getirecek bir yarış yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Yarış günü saat 18.30’da kayıtların başlamasının ardından, pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacağını ve saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağını söyleyen Aliusta, gece sonunda yarışta genel klasman ile kategorilerde ilk üçe girenlerin, gece sonunda kavuşacağını ifade etti.

Aliusta, sezonun son slalom yarışında Genel Klasman içerisinde yer alacak olan kategorileri şöyle sıraladı:

"İmal yılları 1945 / 1960 arası olanlar E Kategorisi, İmal yılları 1961/1970 olanlar F Kategorisi, İmal yılları 1971/1980 olanlar G Kategorisi, İmal yılları 1981 / 1990 olanlar H Kategorisinde yarışabilecek. Bu kategoriler dışında kalan 1991 / 1995 yılları arasındaki klasik araçlar ise Turing Kategorisi’nde yer alarak Genel Klasman dışında yarışacak.

Yine bu yarışta Bayan Kategorisi, VW Beetle Kategorisi ve BMW E30 Kategorisi de devam edecek ve derecelerde ilk üç sırayı alan pilotlar kupa alma hakkı kazanacak. Ayrıca OZA kahveleri de tüm klasmanlarda dereceye giren pilotlara hediye takdim edecek.Fren testi bu yıl da sürecek. İki tur üzerinden yapılacak parkurda son turunu tamamlayan araç, start noktasında yerdeki beyaz çizgiyi aracın ön ve arka tekerleri arasında kalacak şekilde durarak tamamlayacak"



