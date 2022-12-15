Elektrikli arabası olanlar şaşkın! Planlar suya düştü: Yasak gelebilir…

Avrupa Birliği emisyonu azaltmak için 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçları kaldırıp elektrikli araç kullanımını yüzde 100’e çıkaracağını duyururken, tüm dünyada yaşanan enerji krizi planları suya düşürdü. Kıtada birçok ülke yeni enerji politikaları ve tedbirler devreye girerken en kötü senaryo için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Elektrikli araçların zaruri olmadıkça kullanılmaması gibi katı önlemleri de masada olduğu öğrenildi.

Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmak konusunda uzlaştı. Birçok ülkede otellerde ve hanelerde sıcaklıkların en fazla 19 dereceye yükseltilmesi gibi yaygın bazı önlemler aylardır yürürlükte. Ancak Fransa ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde “olası” gaz kesintisi durumunda alınacak önlemlere ilişkin hükümetler tarafından yapılan açıklamalar kesintilere yönelik kamuoyu nezdinde endişeleri yükseltiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YASAK GELEBİLİR

Fakat bazı Avrupa ülkeleri doğal gaz tedariğinin yetersiz kalacağı olağanüstü durumlar için asansör yasakları ve elektrikli araçların zaruri olmadıkça kullanılmaması gibi katı önlemleri de masada tutuyor. Avrupa Birliği, hibrit otomobilleri nesli tükenmekte olan türler listesine alacak ve tamamen elektrikli modellere hızlı ve dramatik bir geçiş sağlayacak iddialı bir hedef olan 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını sona erdirme planlarını duyurmuştu. Birlik aynı zamanda elektrikli arabalara geçişi kolaylaştırmak için 27 AB üye devletinin araç şarj kapasitesini genişletmesini gerektireceğini ifade etmişti.

Ekonomi Gazetesi’nden Hilal Sarı’nın haberine göre, Fransa’dan enerji tedariki bulunan İsviçre’nin en kötü senaryo için hazırladığı taslak önlemleri arasında ise elektrikli araçların iş, zaruri alışveriş ve doktor ziyareti gibi mecburi faaliyetler dışında kullanılmaması gibi bir önlem bulunuyor.

VİTRİNLER GECE AYDINLATILMAYACAK

Ekonomi Gazetesi’nden Hilal Sarı’nın haberine göre, İsviçre hükümeti mağaza vitrini aydınlatmaları, mobil ısıtıcıların kullanımı veya gece saatlerinde de mağazaların aydınlatılması gibi gereksiz enerji kullanımlarını da kısıtlayabileceğini söylüyor. Hükümetin en karamsar senaryosunda yüzde 30 oranında tasarruf sağlamak için yaklaşık 30 bin şirkete bu konularda direktif verebileceği belirtiliyor.

TELEKOMÜNİKASYON AĞLARINDA KESİNTİ

İngiltere’den Finlandiya’ya Estonya’dan, İsviçre ve İtalya’ya birçok ülkede bazı telekomünikasyon ağlarının kısa süreli olarak kesilebileceği uyarıları da yapıldı. FT’deki habere göre telekomünikasyon operatörleri kesintilerden etkilenmemek için yoğun bir lobi faaliyeti içerisinde.

ATM’LERE ACİL NAKİT İHTİYACINA HAZIRLANDI

Gazın paylaşılması gerektiğine yönelik endişelerin önemli ölçüde azaldığı Almanya’da Merkez Bankası’nın olası bir elektrik kesintisi durumunda ATM’lerin felç olması ihtimaline karşı acil durumlarda kullanılabilecek nakit için ayarlamalar da yaptığı belirtiliyor.

3 SAATLİK GENEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İngiltere’de de hane halkları ocak ve şubat aylarında hava sıcaklıkları düşerse öğleden sonra 4-7 arasında elektrik kesintileri yapılabileceği öngörülüyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının geçtiğimiz günlerde -15C düzeylerine düşmesi sonrası bazı enerji şirketlerinin müşterilerinden tüketimlerini günde 2 saat azaltmaları istenecek. Ulusal elektrik şebekesi bu hafta başında tüketimini azaltan hanelere ödeme de yapılacak bir planı test etti.

GAZA TAVAN FİYATTA ANLAŞAMADILAR

Avrupa Birliği’nin enerji bakanları 2023 kışında gazsız kalmamak için boğuşan birliğin doğal gazda ne düzeyde bir tavan fiyat uygulayacağı konusunda henüz bir uzlaşıya varamadı ve 19 Aralık Pazartesi günü yeniden bir araya gelerek bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar.

PAKİSTAN’DA SADECE YEMEK VAKİTLERİNDE DOĞAL GAZ VERİLİYOR

Doğal gaz krizi sadece Avrupa’da değil, dünyanın birçok yerinde yaşanıyor ve özellikle düşük gelirli ülkelerde hanehalkları Avrupa’dan çok daha kötü durumda. Pakistan’da ulusal doğal gaz tedarikçisi şirket, hafta başında hanelere sadece belirli öğün saatlerinde doğal gaz tedarik edilebileceğini duyurdu. Haneler günde toplamda 8 saat olmak üzere - sabah, öğle ve akşam - 3 farklı zaman aralığında doğal gazı kesintili olarak kullanabiliyor.