'6 yaşındaki gelin' davasında yeni gelişme

6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüz ve şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan H.K.G. davasında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklama talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine, dün genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli'nin tutuklanmasını istedi. Kararın ardından gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

6 yaşındayken evlendirilip ardından tecavüze uğradığı belirten H.K.G. için açılan davada gözaltına alınan Yusuf Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli adliyeye sevk edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin (H.K.G.'nin) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel (Solda) ve Kadir İstekli (Sağda) hakkında yakalama kararı verildi

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.

Kadir İstekli Pendik'te gözaltına alındı.

BABA YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL DE GÖZALTINA ALINDI



Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler buradan ayrıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kadir İstekli Pendik'te yakalandı. Gözaltına alınan İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar emniyettki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI NEDİR?



Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

İddianameye göre, evlilik kararının ardından, H.K.G’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, genç bir adamı gösterip gösterip “O artık senin kocan” dediler. Adam, küçük kızı bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:"K. evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor’ dedi. Annem ile babam K.’ya ‘Damadım’ diyordu.”Bir yıl sonra H.K.G, yani 7 yaşlarına doğru, anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca’ya gitti. Eşi K.'da yanlarındaydı. Sapanca’daki evlerinin ikinci katında K. H.K.G.’ye tecavüz etti. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra K. ona babasının onayını aldığını söyleyecekti.Çengelköy’deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Ancak iddiaya göre babası annesinin evde olmadığı günlerde H.K.G.’yi karşı dairedeki K.'ya teslim ediyordu. Çocuk bunun normal olduğu yalanıyla kandırılıyordu. Annesi H.K.G.’nin saçlarını tarayıp K.'nin yanına gönderiyordu.Çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra K. ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı.Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi kızı hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.