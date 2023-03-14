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BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:

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Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) 4G/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkede hayat bulması için teknik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve bu çalışmalar kapsamında mobil operatörlere kiralanmış frekans kanallarının değişimi ve yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğunu bildirdi.

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BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:
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BTHK'dan yapılan yazılı açıklamada, bu doğrultuda, yarın gece 00.30-06.00 saatleri arasında bölge bölge frekans kanallarının yeniden düzenlenmesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, frekans kanalları düzenlenirken Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations (TELSİM) abonelerinin (ülkede yerel operatörlerden hizmet alan tüm aboneler) söz konusu tarih ve zamanda mobil haberleşme hizmetlerinde (cep telefonları, POS cihazları, araç takip cihazları vb.) kesintiler yaşayabileceği hatırlatıldı.

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