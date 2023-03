Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.





DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ ‘Her şeyin başı sağlık’ demenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladığımız bu günlerde, bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi sonrası üstüne geçtiğimiz ay Anavatan Türkiye’de yüreklerimizi paramparça eden ve ülkemize de derin yaralar açan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarını yürütenlerin yanında, enkazların arasında can kurtarmak için ellerinden geleni yapan kahramanlarımız, hiç kuşku yok ki sağlık çalışanlarımızdı. Onlar, canları pahasına can kurtarmak için bıkmadan, usanmadan, yılmadan mücadele ettiler.

Gece gündüz her yerde, her koşulda büyük özveriyle, heyecanla görev yapan, kendisini ‘insana hizmet’ ilkesine adamış doktorların ve sağlık personelinin bütün çabası, hastalanan bütün insanları en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak, aynı zamanda sağlıklı olan insanların da sağlığını korumaktır. Halkımızın sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedavilerini özverili çalışmalarıyla sağlayan fedakar sağlık çalışanlarımızın ve onları yetiştiren saygıdeğer hocalarımızın Tıp Bayramı’nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”