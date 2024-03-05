Teknoloji devi Apple, Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Yeni fiyatlara göre en pahalı iPhone 107.999 TL oldu

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devinin online mağazasına da yansıttığı görülen zamlı fiyatlar sosyal medyada da gündem oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde en pahalı iPhone modeli olan iPhone 15 Pro Max 1 TB’ın fiyatının 107.999 TL olduğu görüldü.

iPhone 15 128 GB - Yeni fiyatı: 58.499 TL / Eski fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - Yeni fiyatı: 66.999 TL / Eski fiyatı: 61.999 TL

iPhone 14 128 GB - Yeni fiyatı: 51.499 TL / Eski fiyatı: 47.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - Yeni fiyatı: 58.499 TL / Eski fiyatı: 53.999 TL

iPhone 13 128 GB - Yeni fiyatı: 42.999 TL

iPhone 13 256 GB - Yeni fiyatı: 47.499 TL

Apple Watch Series 9 (Alüminyum, 41mm, GPS) - Yeni fiyatı: 17.499 TL

Apple Watch Ultra 2 - Yeni fiyatı: 46.499 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS - Yeni fiyatı: 10.999 TL

MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) 256 GB - Yeni fiyatı: 42.999 TL

MacBook Pro 14 inç M3 512 GB - Fiyatı: 67.999 TL

