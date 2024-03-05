10 yaşındaki Yezen, ölüm döşeğinde

Binlerce Gazzeli çocuk, açlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 10 yaşındaki Yezen Al-Kfarna’yı da İsrail açlık silahıyla öldürmek üzere

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken binlerce çocuk, hamile kadın ile yaşlı, açlık ve susuzluk nedeniyle ölümle karşı karşıya... Yetersiz beslenme sorunu yaşayanlardan biri de 10 yaşındaki Yezen Al-Kfarna. Bir deri bir kemik kalan Yezen Al-Kfarna Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor.İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor.İsrail'in saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk Yezen Al-Kfarna (10), Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 700 bin kişiyi hedef alarak ve aç bırakarak "soykırım suçu" işlediğini vurguladı.