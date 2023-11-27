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2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu

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2007'de ilk kez tespit edildikten sonra teleskopların görüş açısından çıkan "kayıp asteroit", gelecek yıl Dünya'ya çarpma ihtimali taşıyor. Asteroit Dünya'ya çarparsa ortaya çıkacak patlamanın 2,6 milyat ton TNT gücünde olacağı tahmin ediliyor.

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2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu
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2007 FT3 diye adlandırılan göktaşı, keşfedildikten bir gün sonra ortadan kaybolmuştu. Ancak bilim insanları göktaşının Dünya'ya dönüş yolunu bulduğunu tahmin ediyor.

2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 2

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), bu göktaşının yörüngesini belirlemek için çalışıyordu. Son bulgular, bu asteroidin seneye gezegene çarpabileceğini ortaya çıkardı.


2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 3

PATLAMANIN GÜCÜ 2,6 MİLYAR TON TNT

Buna göre kayıp göktaşının Ekim 2024'te Dünya'ya çarpma ihtimali kabaca 11,5 milyonda bir. Mart 2024'te Dünya'ya çarpma olasılığı da 10 milyonda bir diye belirlendi.

Bu son derece küçük bir ihtimal olsa da göktaşının gezegene çarpması halinde 2,6 milyar ton TNT gücünde patlama yaratması öngörülüyor.


2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 4

GEZEGENİ YOK ETMEYECEK

Böyle bir enerji gezegeni yok etmeye yetecek kadar büyük değil. Öte yandan çarptığı bölgede büyük hasara yol açması ve Dünya'nın her tarafına şok dalgaları göndermesi mümkün.

Uzay ajansları bugüne dek Dünya'ya yakın 30 binden fazla göktaşını belgeledi. Bu nesneler halihazırda gözlemlenmeye devam ediyor.




2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 5

Ancak NASA ve diğer kurumlar, Güneş'in parıltısı içinde saklanan ve henüz keşfedilememiş büyük asteroit ve kuyrukluyıldızların varlığından emin.

NASA araştırmacıları, bahsi geçen kayıp asteroide ne olduğundan henüz emin değil. Dünyamıza çarpma ihtimaline karşı tetikte kalacaklarını ve işaretleri aramaya devam edeceklerini söylüyorlar.


2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 6
2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 7


2024'te Dünya'ya çarpabilir: Kayıp gök taşı bulundu - 8
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