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KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları kongresi gerçekleştirildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde “10. Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi ile 4. Bilimsel Araştırmalar ve Koruyucu Hekimlik Tıp Kongresi” Limak Otel’de gerçekleştirildi.

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KKTC’de Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları kongresi gerçekleştirildi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu As Başkanı Faika Deniz'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) organizasyonu ile düzenlenen kongre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ATUDER Başkanı Başar Cander ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl ’ün yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.
 
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Tıp, İç Hastalıkları, araştırmalar ve koruyucu hekimliğin gündemde olduğu kongrede ortak paydanın insan sağlığı olduğunu belirterek, insanları hasta olmadan önceden koruyabilmek ve tedavi imkanları sunarak hastaları hayatta tutmanın en temel hedef olduğunu söyledi.
 
ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kongre düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
 
KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl konuşmasında, hekimler için ATUDER ile birlikte birçok başarılı eğitimler yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
 
Açılışın ardından organizasyonu düzenleyen dernek başkanlarına plaket taktim edildi.
KKTC’den hekimlerin de katıldığı kongre 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.
 
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