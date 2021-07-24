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Yüzücülerimiz İstanbul’da kulaç atacaklar

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Yıldız, Genç ve Büyük (13+ yaş) Bireysel Yüzme Müsabakalarında başarılı olan yüzücülerimiz, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında yarışacaklar

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Yüzücülerimiz İstanbul’da kulaç atacaklar
 
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 3 – 4 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlediğiYıldız, Genç ve Büyük (13+ yaş) Bireysel Yüzme Müsabakalarında başarılı olanlar Türkiye’de yarışacaklar.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 26 – 28 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası barajlarını geçen 8 sporcu, antrenör Mehmet Gürcenk eşliğinde şampiyonaya katılacak.
Kafileye Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt ve Genel Sekreter Nevzat Dalyan eşlik edecek. Şampiyonaya katılacak olan sporcuların isimleri şöyle:
1. Özgül Çetin
2. Doğukan Ulaç
3. Emre Ersoy
4. Berk Kemal Gülerler
5. RüzgarManeoğlu
6. Mert Türsoy
7. Enes Kansız
8. Sarp İşçi
 
 
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