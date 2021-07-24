Yüzücülerimiz İstanbul’da kulaç atacaklar

Yıldız, Genç ve Büyük (13+ yaş) Bireysel Yüzme Müsabakalarında başarılı olan yüzücülerimiz, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında yarışacaklar



Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 3 – 4 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlediğiYıldız, Genç ve Büyük (13+ yaş) Bireysel Yüzme Müsabakalarında başarılı olanlar Türkiye’de yarışacaklar.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 26 – 28 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası barajlarını geçen 8 sporcu, antrenör Mehmet Gürcenk eşliğinde şampiyonaya katılacak.

Kafileye Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt ve Genel Sekreter Nevzat Dalyan eşlik edecek. Şampiyonaya katılacak olan sporcuların isimleri şöyle:

1. Özgül Çetin

2. Doğukan Ulaç

3. Emre Ersoy

4. Berk Kemal Gülerler

5. RüzgarManeoğlu

6. Mert Türsoy

7. Enes Kansız

8. Sarp İşçi



