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Aslanköy'de badmintonun en başarılısı Hatice

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Aslanköy'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen badminton yarışmasının en başarılı sporcusu Hatice Şahin seçildi

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Aslanköy'de badmintonun en başarılısı Hatice

Badminton Federasyonu, Aslanköy'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri düzenlediler.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Aslanköy'de,geçtiğimiz yıl federasyonumuz tarafından başlatılan ''Gelin Birlikte Oynayalım'' köy projesi çerçevesinde badminton oynanarak kutlandı.
''Gelin Birlikte Oynayalım'' köy projesi ile Aslanköy'debadminton oynamaya başlayan çocuklar 20 Temmuz etkinliğinde birbirleriyle yarıştılar. OrganizasyonaBadminton Federasyonubaşkanı Fırat Deniz ile Net Spor Yöneticisi Hasan Denizalp da katıldı. Organizasyonun en başarılı sporcusu Hatice Şahin seçildi.
 
 

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Etiketler; #Badminton
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