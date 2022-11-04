Yüzücüler Cumhuriyet Kupası için yarışacak

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 5-6 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası düzenliyor.

Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alacak olan şampiyona yıldız, genç kız-erkek kategorilerinde yapılacak. 12 kulüp ve ferdi sporcuların katılacağı müsabakada 240 sporcu yer alacak. Şampiyonanın takım bazında yapılacağı ve yaş gruplarında da birinciliklere başarı belgesi verileceği duyuruldu.

