Yüzücüler Cumhuriyet Kupası için yarışacak

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, 5-6 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası düzenliyor.
Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alacak olan şampiyona yıldız, genç kız-erkek kategorilerinde yapılacak. 12 kulüp ve ferdi sporcuların katılacağı müsabakada 240 sporcu yer alacak. Şampiyonanın takım bazında yapılacağı ve yaş gruplarında da birinciliklere başarı belgesi verileceği duyuruldu.
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