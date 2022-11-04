Mücadele ve Dostluk Masterler Turnuvasında final zamanı

Mağusa Spor Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen mücadele ve dostluk turnuvasında ikinci maç oynandı. Mağusa Spor Derneği tarafından düzenlenen 4.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Turnuvaya Mağusa Spor Derneği masterleri, Maraş masterleri, Othellomasterleri, Akova masterlerinden oluşan dört takım katıldı.

İKİNCİ MAÇLAR OYNANDI

Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan, organizasyonluğunda gerçekleştirilen 4.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası ikinci maçında Othellomasterleri ile Maraş masterleri karşı karşıya geldi. Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan ve zevkli çekişmeli geçen maçı 1-0 kazanan Othellomasterleri oldu.

FİNALİSTLER BELİRLENDİ

1-5 Kasım tarihleri arasında Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan 4.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasında finale yükselen takımlar belli oldu. Akova masterleri ile Othellomasterleri final maçında karşı karşıya gelirken, Mağusa Spor Derneği masterleri ile Maraş masterleri üçüncülük mücadelesi verecek.

FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK

4.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmaları 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Turnuvada üçüncülük maçı saat 13:00 de, final karşılaşması ise 15:00 da oynanacak.

