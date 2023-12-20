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Badmintonun Kraliçesi YDÜ..!

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Badmintonun Kraliçesi YDÜ..!
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Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Genç Kızlar Ligi Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Ligde ikinciliği Güneş Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Lefkoşa Badminton Kulübü alırken, N&F Cyprus Sport Akademi de dördüncü oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Federasyon başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige sponsor olan Anıl Spor Direktörü Engin Anıl’a da teşekkür etti.
CARLTON GENÇ BAYANLAR BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR
1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
2. GÜNEŞ SPOR KULÜBÜ
3.LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ
4.N&F CYPRUS SPORT AKADEMİ
 
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