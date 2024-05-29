Yücel Hatay’ın “Bellek” isimli kitabının tanıtımı ve imza günü yapıldı

Araştırmacı gazeteci yazar Yücel Hatay’ın “Bellek” isimli kitabının tanıtımı ve imza günü KTSYD Merkez Binada yapıldı

Ülkemizin ve spor basınının tanınmış simalarından araştırmacı gazeteci yazar Yücel Hatay 22. kitabını çıkardı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin üyelerinden Yücel Hatay’ın “Bellek” isimli kitabının tanıtım ve imza etkinliği KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlendi. Üyelerin katılım gösterdiği etkinlikte Yücel Hatay’ın kitabı tanıtılıp üyelere imzalı olarak verildi.