Arkadaşının paralarını çaldı

Misafir olarak gittiği evden arkadaşına ait 12 bin TL parayı çalan ve ardından ülkeden çıkış yapan Anıl Arslan, önceki gün ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandı

Misafir olarak gittiği evden arkadaşına ait parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Anıl Arslan dün sirkat suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Ocak 2024 tarihleri 08.30-12.00 saatleri arasında Yenikent’te misafir olarak bulunduğu bir ikametgahta arkadaşı arkadaşına ait salon odası içerisinde muhafaza ettiği bir adet Moncler marka kırmızı renk montu, ve mont cebinde bulunmakta olan 12 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, şikâyetin 9 Ocak 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının 9 Ocak 2024 tarihinde saat 02.00 raddelerinde KKTC' den çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, 28 Mayıs 2024 tarihinde zanlının KKTC Havalimanından giriş yaptığı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde sadece montu sirkat ettiğini kabul ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 28 Mayıs 2024 tarihinde 30 gün turist vizesi ile KKTC'ye giriş yaptığını kaydeden polis, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 14 gün süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç , zanlının 14 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

