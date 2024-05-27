Yücel Hatay’ın “Bellek” isimli kitabının tanıtımı ve imza günü yapılacak

Ülkemizin ve spor basınının tanınmış simalarından araştırmacı gazeteci yazar Yücel Hatay 22. kitabını çıkardı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin üyelerinden Yücel Hatay’ın “Bellek” isimli kitabının tanıtım ve imza etkinliği 28 Mayıs, Salı günü saat 16:00’da KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlenecek.

Tüm KTSYD üyelerinin davetli olduğu etkinlikte, Yücel Hatay’ın kitabı tanıtılıp üyelere imzalı olarak verilecek.

