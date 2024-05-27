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Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin

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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2024 Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası ikinci yarışı 26 Mayıs 2024 Pazar günü yapıldı. Sezonun ikinci ralli sprint yarışı olan “Gönyeli Sprint Rallisi”ni Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi kazandı

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Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 26 Mayıs 2024 Pazar günü Kanlıköy-Gönyeli arasında hazırlanan etapta yapılan “Gönyeli Sprint Rallisi”yle devam etti. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Gri Kuaför, Biçentürk Restaurant, Arsi Motors ve Dört Renk Matbaa’nın da katkılarıyla yapılan yarış 6,3 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapıldı. 14 ekibin kayıt yaptırdığı, 10 hızlı ekibin yarıştığı sprint rallisinde zafer, Skoda Fabia R5 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin oldu.
PODYUMU SKODA FABİA R5 İLE YARIŞAN 3 EKİP KAPATTI
Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisinin yeni araçları Skoda Fabia R5 ile katıldıkları, uzun bir aranın ardından Skoda Fabia R5 ile etaplara dönen Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ve yine Skoda Fabia R5 ile yarışa katılan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin podyum mücadelesi izleyenlere keyif verdi. 3 dakika 58,023 saniyelik derece elde eden Bozalanlar-Evrensel ikilisi zafere uzanmayı başarırken, 4 dakika 01,095 saniyelik derece elde eden Alptürk-Çağla ikilisi ikinci oldu. Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise podyumu tamamlayan ekip oldu.
Sınıf N Kambillili-Önderol ikilisinin, Sınıf 1 Özerdem-Şahin ikilisinin ve Sınıf 3 Sular-Hayat ikilisinin
Genel Klasmanın yanı sıra 4 sınıfta da mücadeleler yaşandı. Genel klasman podyumunu oluşturan 3 ekip Sınıf 2’de de ilk üçü oluşturdu. Sınıf N birincisi olan Buğur Kambillili-Hasan Önderol ikilisi genel klasman dördüncüsü olmayı başardı. Sınıf N ikincisi Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf 1’de çekişme büyüktü. Günün birincisi Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi olurken, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi ikinci oldu. Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi ise sınıfın üçüncüsü oldu. Umut Sular-Niyazi Hayat ikilisi ise Sınıf 3’ün birincilik kupasını almaya hak kazanan ekip oldu.
START, SERVİS ALANI VE ÖDÜL TÖRENİ ALAYKÖY SANAYİ PARKI’NDA YAPILDI
Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan, Kanlıköy Göleti yanından başlayan ve Alayköy Çemberi yanında seyirci noktası kurulan yarışın start seremonisi, servis alanı ve ödül töreni Alayköy Sanayi Bölgesi 2.Caddede bulunan Park alanında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını şampiyona sponsoru Sami Doğan Motors Direktörü Sami Doğan, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Gizem Öke Aktül, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Yarış Komiserleri Osman İpar ve Remzi Cengiz takdim etti.
 
Dereceler:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf  Derece
1       4       Çağkan Bozalanlar        Hasan Evrensel    Skoda Fabia R5   2       03:58.023
2       5       Cevdet Alptürk    Mehmet Çağla     Skoda Fabia R5   2       04:01.095
3       7       Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk    Skoda Fabia R5   2       04:11.564
4       12     Buğur Kambillili Hasan Önderol    Mitsubishi Lancer EVO 9       N       04:13.386
5       2       Ahmet Özerdem   Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer EVO 10     1       04:16.028
6       3       Sadık Bilgimer     Buse Bilgimer      Mitsubishi Lancer EVO 4       1       04:19.171
7       6       Zeki Demirdeş     Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer EVO 9       N       04:21.950
8       1       Selen Bilgimer     Çeçilya Bilgimer  Mitsubishi Lancer EVO 6       1       04:23.639
9       9       Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1       04:42.721
10     10     Umut Sular Niyazi Hayat       Honda Civic        3       05:05.662
 
 
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