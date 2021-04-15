Yıldırım, CTP heyetine teşekkür etti

Haspolat Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım, kapalı spor salonunun Haspolat gençliğine hitap edecek şekilde köyümüze kazandırılması için yardım edecek olan CTP heyetine teşekkür etti

Tufan Erhürman başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Haspolat’ı ziyaret ederek Haspolat’ta yaşanan spor salonu konusunda eylem başlatan Haspolatlılara destek verdi.

Haspolat Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım, spor salonunun köy dışındaki bir şahsa verilmesi sonrasında başlattıkları eylemlere destek veren CTP parti başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı RifatArşehit’e teşekkür etti.Necati Yıldırım‘ın ziyaret ile ilgili açıklaması şöyle:

“CTP genel başkanısayın Tufan Erhürman ve milletvekilimiz Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa İlçe başkanı RifatArşehit’e ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ederiz.

Rauf Raif Denktaş Kapalı Güreş ve Spor Salonumuzla ilgili olan sıkıntımızı sayın hocamıza ve vekilimize aktardık. Salonumuzu yerinde incelediler. Yanımızda olduklarını bizzat yanımızda yapmış oldukları telefon görüşmeleriyle gösterdikleri için ayrıca teşekkür ederiz.

Salonun Haspolat gençliğine hitap edecek şekilde köyümüze kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü çok teşekkür ederiz.”



