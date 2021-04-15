Dayı, Tekçam’a planlarını anlattı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün 9 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda başkanlığa Hüseyin Dayı seçilmişti.
Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü başkanı Hüseyin Dayı ve yönetim kurulu, Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliğiTC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı ziyaret etti. Ziyarette Ağırdağ yönetimi, Mithat Tekçam’a yeni görevinde başarılar dilerken, kulüp hakkında bilgi verip gelecek planlarını anlattı.
Kulüp başkanı Hüseyin Dayı ziyaret sonrasında, Mithat Tekçam’a plaket ve takım forması takdim etti.
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