Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı nişanı

Millî Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu'na bugün GAU Spectrum da düzenlenen 2022- 2023 Akademik yılı Açılış töreninde Nişan takdim edildi.

Girne American Universitesi'nin "Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık " teması ile 2022- 2023 Akademik yılı Açılış töreninde "Başarılı Sporculara" layık gördüğü Nişan Ödülü takdim edildi.

Millî Atletimize nişan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takıldı.

Milli gururumuz Yiğitcan Hekimoğlu Profesyonel Atletizm performansının yanında, GAU bünyesinde Doktora Programına devam etmekte.

