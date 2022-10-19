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Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı nişanı

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Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı nişanı
Millî Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu'na bugün GAU Spectrum da düzenlenen 2022- 2023 Akademik yılı  Açılış  töreninde Nişan takdim edildi.
Girne American Universitesi'nin  "Küresel  Sağlık  ve Kültür  Ekseninde Bilinçli  Farkındalık " teması  ile 2022- 2023 Akademik yılı  Açılış  töreninde "Başarılı Sporculara" layık  gördüğü Nişan  Ödülü  takdim edildi.
Millî Atletimize nişan  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takıldı.
Milli gururumuz Yiğitcan  Hekimoğlu Profesyonel  Atletizm  performansının  yanında, GAU bünyesinde Doktora Programına devam etmekte.
 
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