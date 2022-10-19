Hentbol U16’larda sona doğru

Hentbol U16 liglerinde artık sona gelindi. Dün akşam oynanan 2 karşılaşma sonrasında bugün oynanacak olan 3 karşılaşma ile birlikte gözler artık play-off maçlarına çevrilecek. Dün akşam kadınlarda 1, erkeklerde yine 1 maçın oynandığı U16 liginde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Dün akşam oynanan kadınlar karşılaşmasında Şahlan – Ozanköy’ü 16 – 2 mağlup ederken, erkekler mücadelesinde ise MGA – Levent’i 27 – 13 mağluğ ederek geceyi galibiyetle kapattı. Bugün oynanacak olan 3 karşılaşma sonrasında ligin tamamlanacağı ve play – off maçlarının başlayacağı U16 liginde program şu şekilde;
ERKEKLER
Yükseliş – Doğukent Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu
UKÜ – YDÜ Saat 19:30 CIU Arena
KADINLAR
DİGEM – UKÜ Saat 18:00 CIU Arena
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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