Yiğitcan, Amcaoğlu’na yeni hedeflerini aktardı

Ülkemizin elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, çarşamba günü Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu makamında ziyaret ederek ülke sporunu değerlendirerek, yeni hedeflerini paylaştı.

Bu ziyaretle ilgili olarak Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:

“Beldemizde ikamet eden Ülkemizin önemli sporcularından milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu'nu bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası'nda ağırladık. Hem ülke sporunu değerlendirdik hem de Yiğitcan’ın bundan sonraki hedeflerini konuştuk. Spora ve sporcularımıza her zaman desteklerimizin süreceğini ifade eder, Ülkemizin gurur kaynağı Yiğitcan Hekimoğlu’na bundan sonraki spor hayatında başarılar dilerim.”

