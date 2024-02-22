U-16 Karmamız ikinci oldu

Konya’da yapılan Türkiye u 16 Bölge Birinciliğinde yer alan takımımız ikinci maçını kazandı.
Takımımız bugün karşılaştığı Kayseri Gelişim karşısında 75-59 galip gelerek A Grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere gidemedi.
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