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Yeşiltepe Ilgaz’da başkan Özorun

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Yeşiltepe Ilgaz’da başkan Özorun
Yeşiltepe Ilgaz Spor Kulübü1. genel kurulunu gerçekleştirirken, üyelergenel kurula yoğunilgi gösterdiler.
Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser’in de katıldığı genel kurulda, Yeşiltepe Ilgaz Spor Kulübükurucu başkanıAlper Özorun, üyelerin onayı ile kulübün başkanıoldu.
Alper Özorunbaşkanlığında oluşan yönetimkurulu şu isimlerden oluştu:
“Hasan Yücebulut, Çağrı Dilek, Alican Gürdol, Erdoğan Dilek, Servet Saatçi, İlter Sarıoğlu, Kenan Arslan, İsmail Tarancı, Yalçın Kaya”
 
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