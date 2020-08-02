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Hentbol Federasyonu’nun yeni asbaşkanı Güneşoğlu

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Hentbol Federasyonu’nun yeni asbaşkanı Güneşoğlu
Hentbol Federasyonu’nda uzun yıllardır sporcu ve ardından da son olarak yönetici olarak görev yapan, Bahadır Ayhan yönetiminde de asbaşkanlık görevini yürüten Yener Sarp yaşadığı sağlık sorunları yanında akademik kariyer planlaması olması nedeniyle görevinden ayrıldı. Hentbol Federasyonu’nda Yener Sarp’ın asbaşkanlık görevinden ayrılmasından sonra yeni dönem asbaşkanlık görevine Güneş Güneşoğlu getirildi.
Yonpaş Dumlupınar kulübünün eski kulüp başkanı olan Güneş Güneşoğlu, uzun yıllar hentbol da oynamıştı.
 
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