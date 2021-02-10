Yenicami'den ihtiyaçlı ailelere yardım

Yenicami Ağdelen Kulübü örnek bir davranışa imza atarak, pandemi döneminde ihtiyaçlı 700 aileye gıda yardımında bulundu

Yenicam iAğdelen Kulübü örnek bir davranışa imza atarak, pandemi döneminde ihtiyaçlı ailelere yardımda bulundu.

Yenicami Ağdelen Kulübünden 700 aileye yapılan yardımla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Yenicami Ağdelen Kulübü olarak ülkece içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın organize etmiş olduğu gıda yardımı kampanyasına katkıda bulunduk.

Ülkemizin dayanışma, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, böyle bir kampanyanın organize edilmesi kulüp olarak bizleri sevindirmiştir. Bu aşamada 700 haneye böyle bir yardımı ulaştırarak kampanyaya ve ülkedeki birlik ve dayanışmaya bir nebzede olsa katkı koyabilmişsek ne mutlu bize.

KKTC halkı olarak bu zor günleri de atlatacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz."



