Ercen anısına anlamlı etkinlik

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı OsmaErcen’in merhum kardeşi Mustafa Ercen anısına Londra’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Yeni Boğaziçi’nin merhum futbolcusu Mustafa Ercen anısına Londra’da geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu da bu yıl turnuva yerine Mustafa Ercen anısına ihtiyaçlılara yiyecek yardımında bulundu. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun her Çarşamba günü yaklaşık 100 aileye yaptığı yardım bu kez Mustafa Ercen anısına yapıldı.



