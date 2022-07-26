Yeniboğaziçi ikinci arabayı da teslim etti

AKSA Birinci Lig doğu bölgesi ekiplerinden Yeniboğaziçi, son bir yıl içerisinde düzenlediği ikinci araba piyangosunu da talihlisine kavuşturdu.
Devlet Piyangosu’nun son dört rakamına göre büyük ödül Kezban – Polat Poyraz çiftine çıktı.
Araba piyangosunun talihlisi Kezban Poyraz, arabasını kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları’ndan teslim aldı.
Fahlioğulları yaptığı açıklamada piyango bileti alıp ülke sporu ve sporcusuna destek veren herkese teşekkür etti ve ikinci arabayı da sahibine teslim etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
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