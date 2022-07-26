Kırçay, Beşiktaş U-16 kampında

Çetinkaya U15 ve A2 takımlarında forma giyen 15 yaşındaki genç kaleci Ali Rıza Kırçay Beşiktaş’ın sezon öncesi U16 kampına katılmak üzere dün adadan ayrıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Beşiktaş U15 takımı ile antrenmanlara çıkan Ali Riza sergilediği performansla beğenilmiş ve Temmuz ayında başlayacak sezon başı kampına davet edilmişti.

5 yaşında KKTC Beşiktaş alt yapı okulunda futbola başlayan Ali Rıza 7 yaşından beridir Çetinkaya’da futbol eğitimine devam ediyor.

