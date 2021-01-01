Yeni yıla sporla girdiler

2020 yılı geride kalırken, 2021 yılının ilk günü Lefkoşa’da spor yapmak isteyenlerin adresi yine Atilla Topaloğlu Sahası oldu.
Yeni yıl günü ve akşamı düzenlenen eğlenceler sonrasında sağlık için spor yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren Atilla Topaloğlu Sahasında buluştular.
Atilla Topaloğlu Sahasında yürüyüş ve koşu yaparak, aldıkları kalorileri yakmak isteyen vatandaşlar, spor yaparken güzel havanın da keyfini çıkardılar.
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