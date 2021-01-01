Avcılık Federasyonundan avcılara uyarı

Osman Cook başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, avın son haftası öncesinde avcıları, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda uyardı.

Avcılık Federasyonu yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar ile ilgili olarak;

1. Pazar gün 03/01/2021 tarihinde tüm avcılarımızın sabah 05:00’den önce yola çıkmamaları.

2. Araçda 1(Bir) kişiden fazla olmaları halinde maskeli olarak seyahat etmeleri önemle rica olunur.

Tüm avcılarımıza sağlıklı ve kazasız avlar dileriz.Not: Kararlar ile ilgili bir değişiklik olması durumunda tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.”



