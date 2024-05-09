Tozlu hava yeniden geliyor

Nisan ortasından bu yana aralıklarla devam eden tozlu hava, yarın geri dönüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı uyarıya göre göre Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri yarın sabah 09.00’dan, cumartesi 21.00’e kadar bölgede hava kirliliği yaratacak.
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