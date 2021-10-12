Yamaççılarımız destek olmadan Avrupa’da yarıştı

Devlet desteğinden yoksun olarak Türkiye adına yarışan yamaç paraşütü milli sporcularımız, maddi sıkıntılardan dolayı takım sayısında 1 kişi eksik olarak Makedonya’da Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası katıldılar

Yamaç paraşütçülerimiz, Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası (Paragliding Accuracy World Cup) Makedonya ayağına Türkiye Milli takım adına katıldılar.

Umut Akçil, Cemal Direkci ve Serhat Karaduman’dan oluşan milli takım ekibimiz deneyim yarışmada kazandı. 7 Ekim tarihinde Makedonya’da organize edilen Dünya Şampiyonasına milli takımı sporcularımız Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda katıldılar.

Yarışmaya 61 sporcu katılarak yarışırken, yamaçparaşütçülerimizyarışmada başarı elde edemediler. 8 tur sonucunda Umut Akçil dördüncü, Cemal Direkci beşinci olurken, maddi sıkıntılardan dolayı takım sayısında 1 kişi eksik katıldıkları yarışmacılarımız takım halinde başarılı elde edilemediler. Son uçuşa kadar önde olan Umut Akçil yere düşmesi sonucu birinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli takımı sporcularına devletten beklenilen destek ve katkıların yapılmaması ise milli takım kafilemizi üzüp, motivasyonlarını bozdu.



